Рогозин считает недопустимой милитаризацию Луны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он отреагировал на материал The Wall Street Journal (WSJ) о планах США защищать базы NASA на Луне.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима»,— написал господин Рогозин в Twitter.

По данным WSJ, Пентагон хочет вместе с NASA исследовать Луну. Минобороны США решило вмешаться якобы из-за угрозы со стороны России и Китая. Военные намерены защищать объекты NASA и космические операции по добыче ресурсов.

В июне 2020 года Минобороны США разработало Стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу со стороны России и Китая». По мнению Вашингтона, у Китая и России есть космическое оружие, «способное снизить военную эффективность США и союзников», а также повлиять на свободу действий в космосе. После этого замгендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что планы США по милитаризации космоса могут нарушить конструкцию отношений с Россией в сфере космоса.

Подробнее о космическом противостоянии читайте в материале “Ъ” «Космос как общечеловеческое доставание».