Минтранс смягчит требования к фотосъемке авто в ходе техосмотра

Минтранс смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра, выяснил “Ъ”. Соответствующие поправки внесены в ведомственный приказ.

В рамках стартующей с 1 марта «большой реформы» ТО предполагалось, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям». Однако многие операторы не могут соблюсти такое требование из-за плотной застройки и искажения спутникового сигнала.

Подробности — в материале “Ъ” «Техосмотр переходит в новое изменение».