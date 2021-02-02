В Томской области 30 детей из школы-интерната госпитализированы с инфекцией

30 воспитанников Крыловской школы-интерната Бакчарского района Томской области госпитализированы в инфекционную больницу Томска. Об этом сообщил “Ъ” заместитель главы по социальной политике Евгений Рузайкин. По предварительной информации, у двоих из 30 диагностирован энтеровирус, у 28 — псевдотуберкулез, то есть инфекционное кишечное заболевание. Причины заболевания детей пока неизвестны.

В учреждении проведена дезинфекция всех помещений, в том числе спальных корпусов, пищеблока, учебных классов, рассказал господин Рузайкин. Роспотребнадзор взял анализы, в том числе у всего персонала данной школы, и готовит заключение, отметил он. Дети без симптомов заболевания, оставшиеся в школе, изолированы в спальных корпусах. В учреждении каждые два часа проводится термометрия. Учебный процесс приостановлен.

Как уточнил Евгений Рузайкин, все службы и департамент образования были оповещены, как только появились первые заболевшие. Ситуация находится на контроле администрации района.

Крыловская школа-интернат — вспомогательное учреждение, в котором находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в ней учатся 55 детей.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск