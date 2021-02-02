Навального доставили в Мосгорсуд

В Мосгорсуд из СИЗО «Матросская Тишина» доставили оппозиционера Алексея Навального, сообщил ТАСС. Сегодня, 2 февраля, там состоится выездное заседание Симоновского суда по вопросу о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

17 января господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». ФСИН попросит заменить оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения им условий испытательного срока.

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