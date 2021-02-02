Главным тренером ФК «Зенит-Ижевск» назначен Вадим Хафизов

Вадим Хафизов стал новым главным тренером футбольного клуба «Зенит-Ижевск». Об этом сообщается в группе команды во «ВКонтакте».

Отметим, господин Хафизов является двукратным бронзовым призером первого дивизиона 2010 и 2011 годов, лучшим тренером второго дивизиона 2012 и 2016 годов. В сезоне 2015-2016 годов он тренировал АО МОГО Химки ФК «Химки», который провел сезон без поражений и вышел в ФНЛ. Затем он тренировал саратовский НП ПФК «Сокол» и крымский «Кызылташ». В начале тренерской карьеры, в 2003 году, он окончил Высшую школу тренеров, пройдя стажировки в клубах «Аякс» из Нидерландов, «Валенсия» и «Вилльяреал» из Испании.

Ранее сообщалось, что ФК «Зенит-Ижевск» расторг контракт с главным тренером Константином Кайгородовым по обоюдному согласию сторон. Ранее в клубе также сменился директор — им стал Алексей Ширяев.