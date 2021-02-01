01 февраля, понедельник
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Константин Кайгородов покинул пост главного тренера ФК «Зенит-Ижевск»

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» расторг контракт с главным тренером Константином Кайгородовым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в группе команды во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее в ФК «Зенит-Ижевск» сменился директор. С 1 января клубом руководит Алексей Ширяев, который ранее работал в школе олимпийского резерва «Зенит-Ижевск». На этой должности он заменил Дмитрия Кайгородова, его контракт было решено не продлевать из-за плохих результатов команды. Перед новым руководителем клуба ставят задачи по выстраиванию взаимодействия со школой футбола и привлечению в команду молодых местных игроков.

Подробности читайте в материале «В ижевском футболе укрепят местные связи».

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