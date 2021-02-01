Путин возложил цветы на могилы Ельцина, Примакова и Ланового

Президент Владимир Путин посетил Новодевичье кладбище, где почтил память первого президента РФ Бориса Ельцина. Сегодня, 1 февраля, господину Ельцину исполнилось бы 90 лет.

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«Что отличало Бориса Николаевича? Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность — и за то, что делал сам, и за судьбы страны… Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от груза ответственности, которая легла на его плечи или была возложена на его плечи судьбой»,— сказал господин Путин.

Также президент возложил цветы к могилам дипломата и государственного деятеля Евгения Примакова (умер в июне 2015 года) и народного артиста СССР Василия Ланового. Несколько часов назад артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.