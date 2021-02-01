Приговоренного к трем годам колонии бывшего адвоката экс-главы полиции Первоуральска объявили в розыск

ГУФСИН по Свердловской области объявило в розыск Елену Гончарову — бывшего адвоката экс-главы полиции Первоуральска Олега Грехова обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, в январе Первоуральский городской суд приговорил Елену Гончарову к трем годам колонии общего поселения. Ее признали виновной в мошенничестве (по ч.3, ст.159 УК РФ). Как сообщила пресс-служба ГУФСИН, госпожа Гончарова не явилась на оглашение приговора.

Ранее суд установил, что в апреле 2016 года госпожа Гончарова получила от неких Королева и Мальчикова 1 млн руб. в качестве взятки Олегу Грехову для прекращения или переквалификации на более мягкий состав уголовного дела в отношении них. При этом осужденная, нарушив обещание, присвоила деньги себе.

По словам ее адвоката Константина Акулича, дело было сфабриковано. Он сообщал, что во время расследования Елену Гончарову склоняли к даче ложных показаний в отношении Олега Грехова, одновременно пытаясь отстранить ее от его защиты и «сформировать третий эпизод преступной деятельности ее доверителю».

Ранее “Ъ-Урал” писал, что Олег Грехов был задержан утром 8 ноября 2018 года оперативниками УФСБ по Свердловской области. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подробности дела не разглашаются, а заседания суда проходят в закрытом режиме из-за «грифа секретности».

Cообщалось, что речь идет об уголовном деле, связанным с прослушиванием телефонных разговоров Евгения Ройзмана (в 2013-2018 годы мэр Екатеринбурга). На тот момент Олег Грехов курировал секретное подразделение ГУ МВД по Свердловской области — службу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов). В 2015 году он был переведен в Первоуральск. В июне 2019 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Олега Грехова — якобы он в 2017 году получил взятку 900 тыс. руб. от некоего Мирасова.

Михаил Мананников