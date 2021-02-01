«Девелоперы готовят к старту новостройки высокого класса»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, сколько будет стоить квадратный метр в новых московских проектах.

Объем экспозиции в элитном сегменте столицы в этом году может вырасти в 2 раза. Если в минувшем году на рынок было выведено 830 квартир общей площадью около 97 тыс. кв. м, при этом по итогам года он значительно сократился, то в 2021 рынок, возможно, пополнят почти 2 тыс. лотов.

Девелоперы готовят к старту 15 новостроек высокого класса, но более вероятен вывод в реализацию десяти из них. Такие данные приводят в компаниях Sminex и Kalinka Group. В числе новых проектов несколько объектов в пределах Бульварного кольца и с видом на Кремль. Три новостройки начнут возводить на набережных, два объекта появятся в Хамовниках, один — в Замоскворечье. Еще три в районе «Золотой мили» в непосредственной близости к храму Христа Спасителя, два — в Тверском районе, на улицах Никольская и Тверская, и еще по одному в Большом Толмачевском переулке и на Сретенке.

Цены на старте реализации в любом сегменте обычно ниже, чем после ввода объекта в эксплуатацию. На новые проекты девелоперы пока их не озвучивали, но сориентироваться можно по предложениям конкурентов. Конечно, стоимость предложений в комплексах с разной степенью готовности варьируется в зависимости от локации, говорят эксперты. К примеру, в Замоскворечье и соседнем Таганском районе в проектах, расположенных вблизи набережных, стоимость начинается от 400 тыс. руб. и доходит до 1,5 млн руб. за квадратный метр, а в Тверском цена на квартиры в новых домах варьируется от 610 тыс. до 2,25 млн за «квадрат».