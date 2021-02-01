В Краснодарском крае число задержанных по итогам митингов выросло до 132 человек

Общее количество задержанных по итогам несанкционированных акций протеста, прошедших в Краснодарском крае, достигло 126 человек. Такие данные приводит медиа-проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных по-прежнему насчитывается в Сочи – 83 человек. Также по данным правозащитников 31 участника акций задержали в Краснодаре, еще 13 – в Анапе и пятерых – в Новороссийске.

Общее число задержанных в России достигло 5414 человек. В Москве в списках задержанных оказались 1802 человек, в Санкт-Петербурге – 1205, в Красноярске – 194.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, вечером 31 января сообщалось о 94 задержанных в Краснодарском крае.

По итогам акций, прошедших на Кубани, 23 января 2021 года, в регионе были задержаны 149 человек.

Алексей Белянин