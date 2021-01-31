После акций протеста в Краснодарском крае задержали 94 человека

В Краснодарском крае по итогам акций протеста в поддержку Алексея Навального задержали 94 человека. Такие данные приводит медиа-проект «ОВД-Инфо» (данные опубликованы на 18:15).

Больше всего задержанных зафиксировано в Сочи – 59 человек. В Краснодаре сообщается о 23 задержанных, в Анапе – о девяти, в Новороссийске – о трех.

Общее количество задержанных в результате протестных акций в России составляет 4027 человек. Антилидерами стали Москва (1167 человек), Санкт-Петербург (862) и Красноярск (194).

Подробности о прошедшей 31 января акции можно прочитать в онлайн- трансляции «Ъ-Кубань».

Как прошли протестные акции в Краснодарском крае – смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Алексей Белянин