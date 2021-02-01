Молдавский бизнесмен Карамалак отрицает свое задержание

Молдавский бизнесмен и руководитель фонда IFAVIS Григорий Карамалак опроверг информацию о своем задержании в беседе с изданием «Аргументы». Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что предприниматель задержан по запросу молдавской прокуратуры.

Господин Карамалак связал появившийся фейк с возможными недобросовестными действиями конкурентов по бизнесу. Он подчеркнул, что приписываемый ему СМИ статус «авторитетного» предпринимателя не имеет под собой никаких оснований. Сейчас бизнесмен рассматривает возможность подачи исков против СМИ, публикующих клеветническую информацию, наносящую ущерб деловой репутации.

Григория Карамалака, также известного как Болгар, в Молдавии считают криминальным авторитетом и утверждают, что он уже много лет скрывается в России. Прокуратура Молдавии называет его одним из заказчиков покушения на главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В 2008 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о приеме в гражданство России молдаванина Григория Карамалака.