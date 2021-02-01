СМИ: в Москве задержали Григория Карамалака

Молдавский бизнесмен и руководитель фонда IFAVIS Григорий Карамалак, объявленный Молдавией в международный розыск, задержан в Москве, сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов»,— передает ТАСС сообщение источника. Источник РЕН ТВ утверждает, что бизнесмена задержали в Домодедово.

Григория Карамалака, также известного как «Болгар», в Молдавии считают криминальным авторитетом и утверждают, что он уже много лет скрывается в России. Прокуратура Молдавии называет его одним из заказчиков покушения на главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В 2008 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о приеме в гражданство России молдаванина Григория Карамалака.