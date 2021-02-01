Правительство РФ выделит 916 млн рублей на строительство школы в Сочи

Краснодарский край получит от правительства России 916 млн руб. на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Северная Бытха Хостинского района Сочи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Деньги будут выделяться в течение двух лет: в 2021 году край на строительство школы получит 532,9 млн руб., в 2022 – 383 млн руб. Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего в Краснодарском крае в 2021 году по краевым госпрограммам и нацпооектам возведут 12 школ и 15 детских садов. Новые школы появятся в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Новокубанском, Брюховецком и Кореновском районах. Всего будет создано 7250 новых учебных мест.

27 января стало известно, что администрация Сочи в 2021 году дополнительно получит 2,1 млрд руб. в рамках реализации госпрограмм. Сообщалось, что из них 273 млн руб. направят на строительство дополнительных блоков детских садов и начальных школ, 662 млн руб. – на достройку школ на Мамайке, в микрорайоне Мацеста и поселке Красная Поляна.

Алексей Белянин