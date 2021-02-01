«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором»

Холдинг «Газпром-медиа» расторг контракт с оператором «Триколор». Поводом, как объяснили в компании, стала «непоследовательная и агрессивная политика оператора».

«Холдинг "Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор" с 1 февраля 2021 года в ответ на непоследовательную и агрессивную политику оператора, разрушающую сложившийся баланс между операторами и правообладателями»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

С 1 февраля по решению «Триколора» его абонентов лишили возможности смотреть все каналы из дистрибуционного пакета компании «Ред Медиа» (входит в «Газпром-медиа»). Среди них — «Матч! Футбол» и «Матч премьер». «Триколор» при обсуждении продления договора на 2021 года потребовал от «Ред Медиа» пересмотреть коммерческую часть договора «на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия», заявили в «Газпром-медиа».

«Ни одно из встречных предложений со стороны "Ред Медиа" принято не было. Холдинг "Газпром-медиа" придерживается принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ. Соглашение с новыми требованиями "Триколора" привело бы к созданию преимущественных условий, что для "Газпром-медиа" неприемлемо»,— говорится в сообщении холдинга.