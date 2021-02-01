Самый дорогой дом в Сочи оценили в 1,6 млрд рублей

В Сочи насчитывается более 2,8 тыс. частных домов, выставленных на продажу, стоимостью выше 25 млн руб. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные агентства Skolkovo Realty.

По данным издания, самый дорогой особняк, представленный на рынке, стоит 1,6 млрд руб. Его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. Самая дорогая квартира на курорте стоит 780 млн руб. В такую стоимость оценили апартаменты площадью 400 кв. м с большой террасой и видом на море. В категории новостроек самый дорогой объект оценивается в 380 млн руб. За эти деньги можно приобрести квартиру площадью 550 кв. м.

По данным аналитиков, в 2020 году спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос на 50%. В целом интерес к приобретению недвижимости в городе увеличился на 30 процентов. Большинство сделок с дорогим жильем были заключены в четвертом квартале.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе стало известно, что в 2020 году спрос на дорогие особняки в Сочи вырос на 97% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики сообщали, что самая востребованная недвижимость расположена рядом с Красной поляной и Олимпийским парком, в 15-30 минутах езды от моря. Покупателям интересны дома с закрытой территорией и с собственными спортивными и детскими площадками.

За 10 месяцев 2020 года, с января по октябрь, зафиксировано фактически двукратное увеличение интереса к недвижимости в Сочи, плюс 49,1% по отношению к показателям прошлого года за тот же срок.

Алексей Белянин