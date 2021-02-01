Леон Драйзайтль включил шестую передачу

В матче против «Оттава Сенаторс» форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль чуть не повторил одно из старейших индивидуальных достижений НХЛ — по количеству результативных передач в одной игре. Их в его активе оказалось шесть.

Матч очередного дня в регулярном чемпионате НХЛ, в котором «Эдмонтон» победил — 8:5 — «Оттаву», запомнился прежде всего сверхрезультативной игрой ударной связки форвардов «Ойлерс». В общей сложности канадец Конор Макдэвид и немец Леон Драйзайтль добыли 11 очков. В активе Макдэвида — гол и четыре голевых паса, в активе Драйзайтля — шесть передач.

Показатель немецкого нападающего особенно впечатляет.

Дело в том, что он чуть было не повторил рекорд НХЛ по количеству результативных передач в одном матче. Его совладельцами являются два хоккеиста. Первым семь голевых передач в игре отдал в 1947 году выступавший тогда за «Детройт Ред Уингс» Билл Тейлор. Вторым, кто достиг этой отметки, был легендарный Уэйн Гретцки, лучший бомбардир НХЛ всех времен. Семь передач он записывал на свой счет трижды — в 1980, 1985 и 1986 годах. Причем в то время Гретцки представлял именно «Эдмонтон Ойлерс».

В том, что Леон Драйзайтль набирает очень много баллов, нет ничего странного. В предыдущих двух сезонах он преодолевал рубеж сто очков в регулярном чемпионате. В прошлом со 110 очками стал сильнейшим бомбардиром и завоевал приз как самый ценный хоккеист лиги.

В настоящий момент Конор Макдэвид и Леон Драйзайтль возглавляют бомбардирскую гонку сезона. У Макдэвида 22 очка, у Драйзайтля — 21. Ближайший преследователь — Митч Марнер из «Торонто Мейпл Лифс» — отстает на семь очков.

Алексей Доспехов