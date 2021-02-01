Песков о работе журналистов на митингах в поддержку Навального: никто им не мешал

На несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших в десятках городов России 31 января, не наблюдалось массовых избиений и жестких задержаний правозащитников и журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По оценке господина Пескова, журналисты на митингах «абсолютно нормально работали» и «никто им не мешал».

Протесты 31 января. Главное Читать далее

«Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, и какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос журналистов, обратили ли в Кремле внимание на избиения и жесткие задержания правозащитников и работников СМИ.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции». «Здесь ключевое слово — незаконной акции»,— сообщил он. Господин Песков добавил, что «если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал».

Комментируя задержание главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, пресс-секретарь президента России отметил, что журналисту не вменяется участие в акции. «По-моему, ему вменяется другое, если я не ошибаюсь. Там все абсолютно логично. Обращайтесь в правоохранительные органы. Это не прерогатива администрации президента, но здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть»,— сказал представитель Кремля.

Сергея Смирнова задержали 30 января, когда он вышел на улицу с пятилетним сыном. «Апология протеста» и сам господин Смирнов отмечали, что во время проведения акций 23 января в поддержку Алексея Навального главный редактор «Медиазоны» был дома. С заявлениями в поддержку Сергея Смирнова выступили «Новая газета», Znak.com, «Бумага», «МБХ медиа» и другие издания. 30 января адвокат Алан Гамазов сообщил, что господину Смирнову вменяют повторное нарушение порядка организации или проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток.

После ареста господина Навального 17 января в России прошли две несогласованные акции в его поддержку — 23 и 31 января. На первой, по оценке «ОВД Инфо», задержали более 4 тыс. человек, на второй — более 5 тыс.

Об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».