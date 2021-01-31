Подозреваемого в убийстве в Анапе арестовали на срок предварительного следствия

Один из подозреваемых по делу о стрельбе в Анапе арестован на весь срок предварительного следствия – два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Подозреваемый по делу о стрельбе в Анапе арестован Анапским районным судом на время предварительного следствия», - сообщил агентству представитель СК.

Как писал “Ъ-Кубань”, в четверг, 28 января в хуторе Заря под Анапой в ходе конфликта со стрельбой был убит один человек, еще трое ранены. Были возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Двое подозреваемых вскоре были задержаны на территории села Возрождение (Геленджик), в ходе обыска у задержанных изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним без документов. Один из них ранее был судим по ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Виктория Калганова