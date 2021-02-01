Полиция в воскресенье продолжала процессуальные действия в связи с уголовными и административными делами, возбужденными в связи с митингами и шествиями 23 января. Так, в Петербурге прошла серия обысков по 33 адресам в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В ходе обысков изымались «литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях», сообщили в ГУВД.

В Москве в рамках аналогичного уголовного дела ряд юридических лиц признали потерпевшими в результате несанкционированной акции — после митингов летом 2019 года, связанных с отказом в регистрации части оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Это привело к искам к организаторам шествий о взыскании материального ущерба. Нескольких человек задержали в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Среди них сотрудник ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов) Николай Ляскин, который только что отбыл административный арест. В статусе подозреваемой по этому делу в спецприемнике, где она отбывала административный арест, задержана пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомним, ранее суд отправил под домашний арест по этому же уголовному делу юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.

Московская полиция также сообщила о ряде обысков в офисах и жилищах граждан, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». По мере изучения видеоматериалов с акции 23 января полицейские приходят к ее участникам: так, стало известно об административном аресте на десять суток блогера Камиля Галеева, которого четверо оперативников забрали рано утром в воскресенье из квартиры родителей в Зеленограде. По словам родителей господина Галеева, оперативники лишь после настоятельной просьбы надели маски. Административное дело в суде рассмотрели без адвоката, родственников в зал не допустили, заявив, что в воскресенье суд не работает.

Иван Тяжлов