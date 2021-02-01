Кузнецова предложила продвигать «созидательный контент» для детей в ответ на акции протеста

По итогам акций протеста 31 января в отделения полиции было доставлено меньше детей, чем во время первых акций в поддержку политика Алексея Навального в январе, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. При этом он сказала, что считает нужным в дальнейшем защищать детей от возможных рисков — в частности, созданием специализированного контента.

«Запрос на созидательную информацию звучит уже давно, вопросы стоят очень остро. Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков»,— написала госпожа Кузнецова в Facebook. При этом она призвала родителей и опекунов «быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети».

По мнению детского омбудсмена, дети и подростки перед акциями 31 января услышали разъяснения и родительские призывы. «Да, сегодня удалось защитить детей от потенциальных рисков. А дальше? Я поддерживаю предложения многих о необходимости более внимательно относиться к вопросам организации досуга, воспитания, в целом к той системе ценностей, которая транслируется нашим детям через различные каналы»,— написала она.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.