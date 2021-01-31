«Барселона» подаст в суд на газету за публикацию деталей контракта Месси

Футбольный клуб «Барселона» подаст иск против испанской газеты El Mundo после того, как та опубликовала конфиденциальные подробности контракта, подписанного Лионелем Месси в 2017 году. Его сумма составляет €555 млн ($674), то есть $168 млн в год.

El Mundo писала, что получила копию контракта Месси и называла сделку крупнейшей в истории спорта. Контракт рассчитан на четыре сезона при соблюдении ряда условий. Он был согласован в ноябре 2017 года и истекает 30 июня этого года, когда Лионель Месси покинет клуб, если не будет новой договоренности.

Футболисты пытался покинуть «Барселону» прошлым летом, утверждая, что пункт в сделке позволял ему уйти без отступных. В итоге Месси передумал.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Лионель Месси не устоял перед неустойкой».