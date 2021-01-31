Второй несогласованный митинг в Геленджике собрал около 20 участников

Фото: Елена Зуева

Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального в Геленджике по оценке собственного корреспондента “Ъ-Кубань” собрала порядка 20 человек.

На Центральной площади дежурили представители правоохранительных органов и казачества. К 12.30 перед огороженной территорией собралось порядка 20 человек разного возраста – от молодежи до пенсионеров. В 12.44 к собравшимся подошли два сотрудника полиции, они представились и показали свои документы. Мужчина, с которым они разговаривали, предъявлять документы отказался. После чего полицейские ушли. Собравшиеся ничего не требовали и не провозглашали, в 13.40 площадь опустела.

По словам корреспондента, в какой-то момент качество интернет-соединения на площади резко ухудшилось, сообщения в WhatSapp подолгу не отправлялись.

Как прошли протестные акции в краснодарском крае – смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, первая несанкционированная акция протеста в поддержку Навального собрала в Геленджике около 300 человек. У некоторых были плакаты, часть участников выкрикивала лозунги, в частности, «Свободу!». Позднее на площади появился глава Геленджика Алексей Богодистов. Он поговорил с людьми, попросил их разойтись по домам.

Подробности о прошедшей 31 января акции можно прочитать в онлайн - трансляции «Ъ-Кубань».

Елена Зуева