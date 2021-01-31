В Ярославле задержали шестерых участников акции сторонников Навального

В Ярославле 31 января в 12 часов началась несогласованной акция в поддержку Алексея Навального. Участники акции планировали собраться на площади Труда, однако входы на нее были перекрыты сотрудниками ОМОН. Новой точкой сбора участников несанкционированной акции была объявлена площадь у ТЮЗа.

Участники несогласованной акции разделись на две части: одна группа осталась на площади Юности, вторая направилась через центр города в сторону Советской площади, где располагается здание правительства Ярославской области.

В Telegram-канале штаба Навального в Ярославле сообщили, что на данный момент по предварительной информации сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых участников акции. Отмечается, что задержаны четверо мужчин и две женщины. Среди задержанных и заместитель координатора регионального штаба Александр Смирнов.

В региональном УМВД России пока ситуацию с задержаниями не комментируют.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что на 10 суток была арестована координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. Она была задержана 23 января, перед началом несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и доставлена в РОВД Заволжского района города Ярославля. 25 января Кировский районный суд Ярославля арестовал Елену Лекиашвили на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за участие в организации публичной несогласованной акции.

Подробнее о несогласованных акциях протеста в городах России — в трансляции «Ъ».

София Бастрыгина