В Ярославле областной суд оставил под арестом руководителя штаба Навального

Ярославский областной суд оставил без изменения приговор руководителю регионального штаба Алексея Навального а Ярославле Елене Лекиашвили, сообщили в пресс-службе областного суда. 28 января облсуд отказал в удовлетворении жалобы Елены Лекиашвили, оставив без изменений приговор, вынесенный Кировским районным судом Ярославля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Елена Лекиашвили была задержана 23 января, перед началом несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и доставлена в РОВД Заволжского района города Ярославля. 25 января Кировский районный суд Ярославля арестовал Елену Лекиашвили на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, за участие в организации публичной несогласованной акции.

С Еленой Лекиашвили в камере административных задержанных отдела полиции «Заволжский» встречался уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Антон Антонов