Россия заняла третье место в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

Российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев взяли бронзовые медали в сингл-миксте чемпионата Европы. Соревнования проходили в Польше. Российские спортсмены использовали шесть дополнительных патронов и отстали от лидера на 26,7 с.

Первое место заняла сборная Германии (35 мин. 1,6 с, пять дополнительных патронов). Серебро получила Франция (+21 с, восемь дополнительных патронов и один штрафной круг).

На последнем этапе Кубка мира сборная России завоевала две золотые медали, а также одну бронзовую.

Подробнее о выступлении на этапе Кубка мира — в материале “Ъ” «Сборная России открыла новые возможности».