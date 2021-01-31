В Екатеринбурге восстановили работу всех станций метро

В Екатеринбурге открыли станции метро, которые были перекрыты из-за поломки колес поезда. «Неисправный состав метро выведен на пути оборота станции "Площадь 1905 года". Пути освобождены. Станции открыты, график движения восстанавливается»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее городские власти заявили о том, что у состава заклинило колесную пару между станциями метро «Машиностроителей» и «Уральской». Поезд было решено транспортировать на станцию «Площадь 1905 года».

Отметим, информация о закрытии станций появилась за полчаса до начала несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального. При этом сообщение о восстановлении движения было опубликовано после того, как организаторы акции предложили завершить шествие и разойтись.

Тем не менее, участники продолжают ходить по центру города. По предварительным данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции принимает участие 2,3 тыс. человек, задержано 32 участника шествия.