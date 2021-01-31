В Екатеринбурге участники акции в поддержку Навального вновь изменили маршрут шествия

Участники несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального, которое сейчас проходит в Екатеринбурге, продолжили движение от конечной точки — театра Драмы — к станции метро «Динамо».

В региональном штабе политика предложили изменить маршрут, чтобы избежать столкновения с сотрудниками полиции и ОМОНом. Силовики дали людям 10 минут, чтобы разойтись. Организаторы акции призывают участников двигаться вдоль набережной через Плотинку, однако часть людей двинулась по льду через городской пруд.

В начале несанкционированного шествия уже задержали несколько человек. Известно как минимум о трех участниках акции, которые пришли с плакатами. По информации свердловского министерства общественной безопасности, в шествии принимают участие 2,3 тыс. человек.

Напомним, на акции 23 января в Екатеринбурге, по разным данным, собралось от 3 до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности, были задержаны 14 человек. Вчера следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января.