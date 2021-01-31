На акции в поддержку Навального в Екатеринбурге начались задержания В шествии участвует от 2 до 5 тысяч человек

В Екатеринбурге в начале несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального задержали нескольких человек. Известно как минимум о троих, это участники шествия, которые пришли с плакатами. Первым был задержан мужчина с плакатом «Пора провести обыск в голове у президента». По разным оценкам, в акции принимают участие от 2 до 5 тыс. человек.

Шествие началось от Дворца молодежи и ожидается, что завершится в сквере у театра Драмы. Первоначально участники акции планировали дойти до площади Труда. Полицейские предупреждают, что мероприятие имеет признаки несогласованной акции, просят разойтись и не мешать движению пешеходов.

Напомним, на акции 23 января в Екатеринбурге, по разным данным, собралось от 3 до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности, были задержаны 14 человек. Вчера следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января.