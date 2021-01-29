В деле об убийстве в Анапе появился второй подозреваемый

В деле о расстреле четырех человек в хуторе Заря (Анапа) появился второй фигурант. Ранее сообщалось о задержании 33-летнего подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в ходе задержания, которое провели сегодня в 4.30 сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками краевого УФСБ, задержаны двое. 33 и 34-летние мужчины были обнаружены на территории села Возрождение (Геленджик).

Один из задержанных ранее был судим по ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обыска у задержанных изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним без документов.

Как писал "Ъ-Кубань", 28 января в анапском хуторе Заря в ходе конфликта между группой мужчин от огнестрельного ранения скончался 34-летний мужчина, еще трое были доставлены в реанимацию с огнестрельными ранениями. В краевом СУ СКР отмечают, что возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Наталья Решетняк