Макрон: Великобритания должна определиться с союзниками

Великобритания не может быть одновременно лучшим союзником и США, и ЕС и новым Сингапуром, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, концепция быть «немножко беременным» не реализуема.

«Какую политику желает выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром… Она должен выбрать модель»,— сказал господина Макрон в интервью британской газете The Guardian.

Французский президент добавил, что выступает за общие амбиции и цели. «Я надеюсь, что Борис Джонсон тоже идет по этому пути, потому что я думаю, что британцы тоже. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей»,— уточнил он. «Брексит» Эмманюэль Макрон назвал ошибкой.

Глава французского государства также прокомментировал идею сделать из Великобритании «Сингапур Европы». «Если будет решено становиться новым Сингапуром, как он когда-то было предложено… ну, я не знаю. Это не мне решать, но хотелось бы хороших, мирных отношений. Наши судьбы связаны, наш интеллектуальный подход связан, наши исследователи и промышленность работают вместе ... Я верю в суверенный континент и национальные государства. Я не верю в неонационализм»,— утончил президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах по превращению страны в «Сингапур Европы» после того, как она вышла из ЕС. Основой концепции является заключение новых торговых соглашений и смягчение регулирования коммерческих организаций.

Великобритания вышла из ЕС 1 января 2021 года. По условиям соглашения с ЕС Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз Евросоюза. Стороны сохраняют свободную торговлю без пошлин и квот. Борис Джонсон заявил, что выход из ЕС — это «начало новой эры национальных перемен и обновления».

На каких условиях состоялся выход страны из ЕС — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».