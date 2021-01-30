Российская лыжница Ступак стала второй в масс-старте на этапе Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебро в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Отставание россиянки от победительницы шведки Линн Сван составило 0,4 сек.

Сван преодолела дистанцию за 25 мин. 57,1 сек. Третьей стала норвежка Тереза Йохауг (+0,9 сек).

В воскресенье, 31 января, в Фалуне состоятся спринтерские гонки.

Ранее сегодня россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Хесфлот Клебо и Пол Голберг.