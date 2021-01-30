В Краснодаре на перекрестке улиц Солнечной и Московской на две недели ограничат движение

В Краснодаре 2021 года временно ограничат движение в районе ул. Московской и Солнечной, где в настоящее время строительство идет строительство новой трамвайной линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, здесь проведут переустройство инженерных сетей. Проехать на перекресток будет нельзя как со стороны ул. Российской, так и Ростовского шоссе. Проехать с ул. Солнечной на ул. Московскую можно будет только повернув направо, при движении с обоих направлений. С ул. Московской на ул. Солнечную повернуть можно при движении со стороны ул. им. Петра Метальникова.

Движение транспорта по ул. Московской со стороны ул. Зиповской действует в прежнем режиме. При этом, с Московской нельзя выехать на ул. Солнечную – необходимо доехать до разворота перед Солнечной и развернуться назад в сторону Зиповской. Кроме того, можно будет использовать смежные и прилегающие ул. Карякина, Байбакова и Котлярова. Также во время движения по ул. Московской со стороны ул. им. Петра Метальникова временно ограничена возможность движения прямо.

В администрации Краснодара сообщили, что работы планируется завершить в течение двух недель. Движение будет ограничено с полуночи 31 января и до 14 февраля.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 16 января 2021 года стартовало строительство трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Работы начались в районе разворотного кольца трамваев на улице Солнечной. Из-за этого, движение транспорта, в т.ч. и общественного, по ул. Московской в Краснодаре ограничат на три месяца.

Алексей Белянин