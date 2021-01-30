Россия может ввести плавающую пошлину на экспорт пшеницы

Российские власти могут ввести плавающую пошлину на экспорт пшеницы с 1 июня, сообщили Reuters два источника, знакомые с переговорами в правительстве. Пошлина может составить 70% от цены за тонну после вычета из нее $200. По данным одного из источников, решение еще не принято, переговоры продолжаются. В Минсельхозе и Минэкономики не ответили на запрос агентства о комментариях.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин установил размер экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Предполагается, что корректировка пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.

На фоне новостей о возможном повышении пошлин «Русагротранс» снизил прогноз экспорта зерна с 51 млн до 48 млн тонн, пшеницы — с 40 млн до 38 млн тонн. «Совэкон» снижал оценку вывоза пшеницы с 40,8 млн до 36,3 млн тонн.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Пшенице добавят пошлину».