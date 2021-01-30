Вице-спикер гордумы Ижевска призвал к диалогу вместо участия в несогласованных митингах

Заместитель председателя гордумы Ижевска, руководитель фракции «Единая Россия» Олег Гарин заявил, что готов к конструктивному диалогу с гражданами, у которых есть вопросы к власти, и что это лучше, чем выходить на несогласованные акции. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в последнее время соцсети заполнили призывы выйти на митинг или акцию протеста, и эти «мероприятия не санкционированные».

«Это, безусловно, говорит о том, что возникли вопросы, которые требуют еще более активного и конструктивного диалога граждан с лицами, принимающими решения. Я готов к диалогу! Несогласованные митинги — не лучший способ получить ответы на вопросы и выразить свою политическую волю»,— написал господин Гарин.

По его мнению, сейчас делаются очередные попытки расшатать страну.

«Мы уже это проходили. Это не первый и не последний раз. Мы, к сожалению, быстро расслабились, а наши "друзья" нет»,— подчеркнул вице-спикер гордумы. Он не уточнил, о каких друзьях идет речь.

Накануне МВД по Удмуртии напомнило гражданам об ответственности за участие в несогласованных с властями акциях, намеченных на 31 января. Также ведомство призвало население не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Ранее штаб Алексея Навального в Ижевске анонсировал проведение акции в поддержку оппозиционера 31 января. Предыдущая акция, также несогласованная властями, прошла 23 января.