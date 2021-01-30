«Bazar Mangal посвящен еде»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие сеты подают в заведении и какие из них стоит попробовать.

Новый проект Евгении Качаловой на Сретенке под названием Bazar Mangal посвящен вовсе не вину, как все созданные ею ранее «Винные базары» и бар «Игристый», а еде. Причем еде тематической и в формате очень строгого моноконцепта.

Взяв за основу стамбульский гастрономический репертуар, Bazar Mangal предлагает несколько сетов, основу которых составляют мезе и шашлыки из говядины, баранины и курицы. Самый маленький сет включает три вида мяса на мангале либо один вид мяса в тройном объеме плюс три закуски мезе, лаваш и красную маринованную капусту. Стоит такой сет всего 800 руб. Самый большой сет на четверых включает более килограмма мяса и семь видов мезе и стоит 3200 руб. Также есть сет на двоих за 1600 руб. Хумус, бабагануш, пару салатов и пару десертов также можно заказать по отдельности.

Все это подается в стилизованной стамбульской обстановке на втором этаже крошечного особняка, больше похожего на таунхаус. Третий этаж пока только готовится к открытию, там будет бар с тематическими коктейлями, а первый этаж предназначен для быстрого перекуса. Так вот, если выбирать сет на одного, обязательно надо заказывать мононабор с шашлыком из говядины бавет и в придачу три мезе: бабагануш, закуску из сладкого перца и из томатов. Этот комплект точно беспроигрышный.