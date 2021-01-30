Пользователи сообщили о сбое у МТС

У МТС произошел сбой по всей России, следует из данных Downdetector. Оператор утверждает, что проблемы могли быть у некоторых пользователей из Орловской области.

Большинство пользователей (89%) жалуются в Downdetector на проблемы с мобильной связью, еще у 6% неисправна проводная телефонная связь, а у 4% есть проблемы с доступом в интернет. Больше всего жалоб на МТС поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга.

«В Орловской области отдельные абоненты могли испытывать локальные затруднения, сейчас все в норме. Сеть работает в обычном режиме, все в порядке»,— сообщил МТС “Ъ”.

Downdetector фиксировал небольшие сбои у оператора 5, 13, 23 и 26 января. 23 января у МТС, как и у других операторов, наблюдались проблемы во время акции в поддержку Алексея Навального в Москве.