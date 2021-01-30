На Кубани за сутки умерли 19 заболевших коронавирусом

По данным на 30 января 2021 года в больницах Краснодарскошо края скончались 19 заболевших корона вирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество смертельных случаев достигло 1451.

Больше всего умерших вновь выявлено в Сочи – 10 человек. Из них трое скончались в Центре охраны материнства и детства, двое умерли в инфекционной больнице №2, еще столько же – в горбольнице №4 и №5, один заболевший – в горбольнице №3.

Два пациента с COVID-19 умерли в инфекционной больнице №3 Новороссийска, столько же – в Крымской ЦРБ. В Краснодаре (419-й военный госпиталь) скончалась одна заболевшая. Кроме того, по одному заразившемуся коронавирусом умерло в Темрюкской, Тихорецкой, Северской и Лабинской ЦРБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 30 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель с 8 января текущего года. Общее количество подтвержденных случаев составило 33 499. Продолжают лечиться 7654, выздоровели и выписаны 24 394 человека, в т.ч. 245 – за последние сутки.

Днем ранее на Кубани от COVID-19 умерли 20 заболевших.

Алексей Белянин