На Кубани впервые за три недели выявили 185 заболевших COVID-19

По данным на 30 января 2021 года, в Краснодарском крае выявили 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это минимальный показатель с 8 января текущего года.

Общее количество подтвержденных случаев составило 33 499. Продолжают лечиться 7654, выздоровели и выписаны 24 394 человека, в т.ч. 245 – за последние сутки. 110 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО. Показатель заболеваемости составил 590,2 случая на 100 тыс. жителей, уточняют в краевом минздраве.

Как сообщает оперативный штаб Кубани, больше всего заболевших традиционно выявили в Краснодаре – 47 человек. Кроме того, в Сочи за сутки заболел 21 житель, в Анапе – 15, в Туапсинском и Ейском районах – по 11.

Кроме того, по восемь новых случаев выявлено в Геленджике и Северском районе, еще по шесть – в Абинском, Крымском и Белоглинском районах. В Динском и Приморско-Ахтарском районах зарегистрировано пять случаев заражения, в Армавире и Белореченском районе – по четыре.

Помимо это, по три пациента с COVID-19 выявлено в Новороссийске, Брюховецком и Павловском районах. По два случая зафиксировано в Апшеронском, Кущевском, Темрюкском районах и Горячем Ключе. По одному новому случаю добавилось в Кореновском, Выселковском, Кавказском, Курганинском, Крыловском, Ленинградском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском, а также Новокубанском районах.

Всего в России за минувшие сутки выявили 19 032 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 001 (10,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2512), Москве (2430) и Московской области (1069). Меньше всего новых случаев выявили на Чукотке (10), в ЕАО (9) и НАО (7).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 29 января 2021 года, в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 189 человек. Среди заболевших 181 взрослый и восемь детей. Выздоровели за сутки 247 человек, скончались 20 заболевших.

Алексей Белянин