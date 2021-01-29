Количество умерших от COVID-19 на Кубани выросло до 1432 человек

По данным на 29 января 2021 года, в Краснодарском крае умерли 20 человек, болевших коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество летальных случаев достигло 1432.

По данным оперативного штаба Кубани, больше всего заразившихся умерло в Сочи – восемь человек. Из них трое скончались в горбольнице №3, по двое – в горбольнице №5 и Центре охраны материнства и детства, еще одна умерла в инфекционной больнице №2.

Четыре человека умерли в новороссийской инфекционной больнице №3. Два человека скончались в Краснодаре — в краевом госпитале ветеранов войн и 419-м военном госпитале.

Помимо этого, два человека умерли в Темрюкской ЦРБ, по одному – в в Тихорецкой, Северской, Крымской, а также в Туапсинской ТРБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 29 января на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у 189 человек. Среди заболевших 181 взрослый и восемь детей. Выздоровели за последние 24 часа 247 человек, умерли - 20.

Днем ранее скончались 19 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин