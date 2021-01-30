Турпоток в Сочи в январе 2021 года вырос на 3,3%

В Сочи за январь 2021 года отдохнули 650 тыс. человек. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

По данным мэрии, речь идет как об организованных, так и неорганизованных туристах, а также тех, кто прибыл в Сочи на однодневный отдых на автомобилях и электричках.

В настоящее время на территории Сочи отдыхает 77,5 тыс. туристов. В горном кластере загрузка отелей составляет 60-80%. Как рассказала директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина, на склонах Красной Поляны в эти выходные (30-31 января) катаются свыше 5,5 тыс. лыжников и сноубордистов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов. Власти города заявляли, что это на 11% больше, чем в прошлом году. Пассажиропоток аэропорта Сочи в новогодние праздники вырос на 59% и составил 402,6 тыс. человек.

Алексей Белянин