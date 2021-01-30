Более 70,1 тысячи уральцев заразились COVID-19 с начала пандемии

С начала пандемии в Свердловской области было зафиксировано более 70,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным источника “Ъ-Урал”, за минувшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 359 человек, 16 пациентов скончались.

Всего, по данным на 30 января, COVID-19 выявили у 70 120 свердловчан, более 62 тыс. пациентов выздоровели, 2 020 человек скончались.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал продление режима обязательной самоизоляции для 15 февраля. Он также сообщил о снятии части ограничений. Например, увеличение числа посетителей спортивных мероприятий с 30% до 50% от общего количества мест. Однако отказался снимать запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время.