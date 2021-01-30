Байден призвал Конгресс быстрее принять пакет мер поддержки

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн, чтобы страна смогла преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«Как сказала сегодня министр финансов Джанет Йеллен, цена бездействия, когда дело касается экономической помощи, особенно высока. Конгресс должен действовать быстро и принять американский спасительный план, чтобы доставить помощь и помочь нам выбраться из кризиса»,— написал господин Байден в Twitter.

Согласно плану стимулирования экономики, $415 млрд направят на борьбу с пандемией и вакцинацию, $1 трлн — на прямую помощь домохозяйствам; $440 млрд — на поддержку малого бизнеса и организаций, наиболее пострадавших от пандемии. Американцам предлагается выплатить по $2 тыс.

Ранее господин Байден заявил о планах привить от коронавируса почти все население США до конца лета. США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (25,9 млн) и по числу умерших (436 тыс.).

Подробнее о борьбе с вирусом в США — в материале “Ъ” «Колись, Америка!».