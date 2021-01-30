Роспотребнадзор считает стабильной ситуацию с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной вопреки прогнозам о росте числа зараженных после новогодних праздников, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Поскольку каникулы длились почти две недели — фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались»,— сказал господин Горелов «Российской газете». Он отметил, что в новогодние праздники социальная активность снизилась, люди реже пользовались общественным транспортом и меньше посещали общественные места.

По его словам, снижение заболеваемости также связано с началом вакцинации и соблюдением противоэпидемических мер. «Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие»,— добавил он.

С начала пандемии в России выявлено более 3,8 млн зараженных (+19 238 новых случаев за сутки). Умерли 72 тыс. человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, февраль и март могут стать «переломными моментами» в борьбе с вирусом, затем пандемия пойдет на спад.