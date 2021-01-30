Салливан назвал внутренние проблемы США главным вызовом нацбезопасности

Внутренние проблемы США в настоящее время являются самым большим вызовом для национальной безопасности, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме»,— сказал господин Салливан на онлайн-семинаре вашингтонского Института мира и Атлантического совета. Он уточнил, что речь идет о ситуации с коронавирусом, экономическом кризисе, последствиях климатического кризиса. «И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества.— “Ъ”), который они еще больше углубили»,— добавил он.

По его словам, руководство страны исходит из того, что США придется восстанавливать свои позиции на международной арене. Он отметил, что США предстоит работать над такими вызовами, как конкуренции великих держав, в частности Китая, и транснациональные угрозы, среди которых глобальное изменение климата, кибератаки, экономические проблемы.

Подробнее о внешнеполитических планах новой администрации — в материале “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».