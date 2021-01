В некоторых районах Тегерана звучат сирены тревоги

Звук сирен тревоги слышен в западной части Тегерана, сообщает агентство Jamaran. Видео со звуком сирен опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их данным, сирены звучали в течение 15 минут. Пользователи соцсетей отмечают, что такого в столице Ирана не было 30 лет.

Позже руководство провинции Тегеран сообщило, что причиной сирены стал сбой в работе системы одной из организаций. После сбоя сирена была отключена. Название организации не уточняется.

JUST IN - Air sirens heard in Tehran, Iran. Reason unclear.pic.twitter.com/qtEihnsX09