В Рыбинске участницу несогласованной акции оштрафовали на 10 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области 29 января суд назначил штраф в 10 тыс. руб. 36-летней участнице несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, сообщили в пресс-службе областного суда. В сообщении отмечается, что женщину признали виновной в совершении административного правонарушения в ходе несогласованной акции, проведенной в форме шествия в городе Рыбинске 23 января 2021 года.

«На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить участие в незаконном публичном мероприятии и покинуть его она не отреагировала»,— пояснили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 29 января Кировским районным судом Ярославля к 38 часам обязательных работ был приговорен 32-летний местный житель, участвовавший 23 января в несогласованной акции. Наказание ему было назначено также за то, что он не выполнил требование сотрудников правоохранительных органов прекратить участие в незаконной акции и покинуть место ее проведения.

25 января в Кировском районном суде Ярославля на 10 суток арестовали координатора регионального штаба Навального Елену Лекиашвили. Она была арестована по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за участие в организации публичной несогласованной акции.

Антон Антонов