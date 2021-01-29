В Ярославле суд приговорил к обязательным работам участника акции в поддержку Навального

В Ярославле Кировский районный суд приговорил 32-летнего местного жителя, участвовавшего 23 января в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, к 36 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе областного суда. В сообщении отмечается, что наказание назначено «за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В день проведения несогласованной акции в отношении ярославца был составлен протокол об административном нарушении, который и был рассмотрен судом.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что на 10 суток была арестована координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. Она была задержана 23 января, перед началом несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и доставлена в РОВД Заволжского района города Ярославля. 25 января Кировский районный суд Ярославля арестовал Елену Лекиашвили на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за участие в организации публичной несогласованной акции.