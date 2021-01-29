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Продажи мотоциклов в России в 2020 году выросли на 25%

В 2020 году российский рынок новых мотоциклов вырос на 25%, сообщает агентство «Автостат».

За 12 месяцев были проданы 16,4 тыс. мотоциклов. Лидерами стали марки из Китая, на которые пришлось 35% всех продаж. На мотоциклы японских и немецких марок приходится 14% и 13,6% рынка соответственно, на индийские и американские — 11,6% и 7,6% соответственно.

Топ-5 самых популярных марок мотоциклов в России в 2020 году:

  • Racer — 2,3 тыс. шт (+46%)
  • BMW — 2,2 тыс. шт (-2%);
  • Bajaj — 1,8 тыс. шт (+31%);
  • Motoland — 1,5 тыс. шт (+73%);
  • Harley-Davidson — 1,1 тыс. шт (+19%).

Напомним, всего в 2020 году, по данным «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 1,5 млн автомобилей, что на 9,1% (160 тыс. машин) меньше, чем за январь-декабрь 2019 года.

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