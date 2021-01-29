В Крыму построили новый патрульный корабль

В Крыму спустили на воду патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов», построенный на керченском судостроительном заводе «Залив», передает корреспондент “Ъ”.

Новый корабль, по данным представителей ВМФ, предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, решения задач эскортной и антипиратской деятельности, а также выполнения поисково-спасательных функций. Его водоизмещение достигает 1,7 тыс. тонн. Судно, на борту которого размещаются до 60 человек экипажа, может находиться в дальней морской зоне до 60 суток и способно развивать скорость свыше 25 узлов.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это четвертое судно проекта 22160. Три корабля данной серии — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» — уже несут службу в составе ЧФ РФ. «Каждый спуск нового корабля вызывает огромные положительные эмоции. Потому, что это делается для обороноспособности нашей страны, потому, что это делается в Крыму»,— заявил глава РК во время церемонии спуска на воду.

Он также отметил, что судостроительный завод «Залив», на котором работают более 2 тыс. человек, обеспечен заказами на ближайшие три года. В частности, сейчас на предприятии идет строительство восьми объектов, а в текущем году на воду планируют спустить еще шесть новых кораблей.

Напомним, керченский завод «Залив», работающий с 1938 года, является одним из крупнейших предприятий Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь